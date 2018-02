Minigeladeira para driblar o calor

A minigeladeira virou uma opção para muitos paulistanos que são obrigados a ficar horas no trânsito. Fáceis de serem transportadas - têm alça para carregar -, resfriam as bebidas até 20 graus abaixo da temperatura ambiente.

Com a chegada do calor em todo o País - o Rio, por exemplo, bateu recorde do século, 43,2ºC -, esse eletrodoméstico portátil virou o hit de verão. A maioria tem cabo para se conectar à bateria do veículo e à tomada regular da casa. Mas é sempre bom checar com o vendedor na hora da compra.

A comerciante Camila Castelo, de 40 anos, ganhou uma do pai. "Ela é muito leve e comporta seis latinhas", conta. Mãe de dois filhos, João Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 12 anos, ela sempre leva a geladeira no carro quando sabe que a viagem será mais longa.

No fim do ano, como as crianças já estavam em casa e de férias, Camila colou a minigeladeira sobre o balcão da butique que tem nos Jardins, na zona sul de São Paulo. "A minigeladeira fica ao lado do café e do bolo, com caixas de suco para servir aos clientes da loja."

Variedade. Há modelos maiores do que o de Camila. É o caso da Minigeladeira Mobicool F16 (R$ 629), para 15 litros. O espaço interno permite armazenar garrafas grandes e não apenas latinhas. Tem o design retrô - que lembra as geladeiras antigas -, e cores vivas, como azul, verde-limão e amarelo.

Da mesma marca, mas com outro estilo, a T8 (R$ 549) comporta oito litros e dá para levar à tiracolo. Para quem não sai de férias, a dica é um modelo de mesa para uma lata com cabo USB (R$ 69,90).

ONDE: RICARDO ELETRO: WWW.RICARDOELETRO.COM.BR; MAGAZINE LUIZA: WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR;

SUBMARINO: WWW.SUBMARINO.COM.BR;

WALMART: WWW.WALMART.COM.BR;

MOBICOOL: WWW.MULTIENERGY.COM.BR;

ALIMPORT: WWW.ALIMPORT.COM.BR