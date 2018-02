Minianel viário tem redução de velocidade

As vias formam o minianel viário de São Paulo (junto com as duas Marginais, que não terão mudança de velocidade) e delimitam a zona do chamado centro expandido da cidade.

A medida, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é uma tentativa de trazer mais segurança ao trânsito. A padronização da velocidade - redução da máxima permitida para 60 km/h - começou no ano passado. A CET instalou 474 placas indicando os novos limites e já multará motoristas que desrespeitarem a regra.