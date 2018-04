Minhocão vira cinema ao ar livre

SÃO PAULO - O Minhocão ganhou uma cara diferente nesta noite de domingo. O documentário Elevado 3.5, dirigido por João Sodré, Paulo Pastorello e Maíra Bühler, foi exibido no próprio elevado, na esquina da Rua Helvétia com a Avenida São João.

No ano em que se discute se o Minhocão deve ou não ser demolido, o público paulistano demonstrou que está interessado na discussão. Prova disso é que estavam previstas 500 pessoas para a sessão (o número exato de cadeiras disponibilizadas pela produção do evento), no entanto o que se viu foi muita gente em pé.

"Toda a verba para montar a tela, o equipamento de som e a tenda em cima das cadeiras foi bancada por nós mesmo. Estamos muito felizes de ver que em vez de 500, há cerca de 2 mil pessoas aqui", comemorou uma das produtoras do filme, Joana Mariani. A produção, vencedora do festival É Tudo Verdade em 2008, estreia no Espaço Unibanco de Cinema na próxima sexta-feira.