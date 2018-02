Minhocão vai ter radar móvel de velocidade

Em um total de 37 vias, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) publicou ontem a relação de endereços onde vão operar os novos radares-pistola - portáteis e com mira a laser. O Elevado Costa e Silva, o Minhocão, é uma delas.

Os aparelhos foram comprados para fiscalizar motoqueiros que excedem os limites de velocidade na capital paulista, mas também são capazes de flagrar carros acima do limite. Serão 65 pontos em quase 40 vias, incluindo corredores de todas as regiões e as Marginais do Pinheiros e do Tietê.

Os seis aparelhos comprados pela CET já foram autorizados a funcionar, mas a fiscalização só deve começar na próxima segunda-feira. A relação contém os endereços com mais movimento da cidade e, segundo a CET, foi montada com base nos índices de acidentes com motociclistas - foram 436 apenas entre janeiro e outubro do ano passado.

Mas vias como as Avenidas Jacu-Pêssego e Engenheiro Armando de Arruda Pereira e as Estradas de Itapecerica e do M'Boi Mirim - na relação das dez vias que mais registram mortes, segundo relatório da própria CET divulgado em outubro - ficaram de fora da lista de fiscalização.

O aluguel das máquinas vai custar R$ 225 mil por ano. A aquisição havia sido prometida em 2010. Eles são operados pelos marronzinhos, que têm de mirar o radar na rua para flagrar os motociclistas. Segundo a CET, 150 marronzinhos estão aptos a operar os aparelhos.

Placas. Os radares-pistola estão passando por testes desde o começo desta semana - mas as multas aferidas pelas máquinas não estão sendo consideradas. Embora grande parte das vias onde os aparelhos vão funcionar já tenha placas indicando que existe fiscalização eletrônica de velocidade, a CET não precisa instalar, nas ruas, informativos sobre os pontos onde estarão os radares - graças a uma resolução publicada no fim do ano passado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). / B.R.