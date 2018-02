Minhocão foi entregue como presente para SP Nos anos 1930 e 1940, a Avenida São João, no centro, era a "Quinta Avenida" do paulistano: tinha cinemas, casarões e comércios requintados. No fim da década de 1950, com a Paulista já recebendo os primeiros edifícios, a área começou a dar sinais de deterioração. A obra do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, acentuou a degradação.