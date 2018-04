As irmãs estudaram e moraram juntas até se formarem em Administração de Empresas, em 2009. No ano seguinte, Vanessa mudou-se para a casa do noivo, Luiz Vanderlei de Oliveira. Mas as irmãs ainda conversavam diariamente pelo Skype. "Ela me contava tudo. Se tivesse alguma coisa a incomodando, com certeza me contaria."