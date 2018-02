Minha Casa, Minha Vida vai financiar imóveis no centro Os apartamentos de parte dos 53 prédios abandonados que serão revitalizados no projeto Renova Centro, da Prefeitura de São Paulo, serão financiados com recursos da Caixa Econômica Federal. O banco negocia com o governo os mecanismos para oferecer linhas de crédito do Programa Minha Casa, Minha Vida aos futuros moradores dos imóveis que serão reformados.