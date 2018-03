Minas registra mais uma vítima em soterramento Mais uma morte em decorrência das chuvas que atingem Minas foi registrada ontem. Um homem de 38 anos morreu pela manhã, após o desabamento de uma residência no município de Santa Rita do Sapucaí, na região sul do Estado. Com isso, subiu para 16 o número de mortos no Estado, que registrava volume de chuva constante desde novembro.