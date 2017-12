Minas flutuantes da 2ª Guerra Mundial começam a ser retiradas A Capitania dos Portos de Alagoas dará início hoje à remoção de seis minas flutuantes usadas na 2.ª Guerra Mundial e encontradas em Maragogi, a 131 km de Maceió. Às 13h30, serão removidos dois artefatos na Praia do Antunes - os demais estão na orla marítima e no centro. A cada remoção, moradores devem deixar as casas por três horas.