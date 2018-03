Milton Neves usa microfone em carro para escapar de assalto nos Jardins

O jornalista Milton Neves escapou de um assalto graças a um microfone acoplado em seu carro. Neves foi abordado às 17h45 de segunda-feira no semáforo da Alameda Santos com a Brigadeiro Luis Antônio, nos Jardins. Quando o suspeito se aproximou, armado, Neves gritou ao microfone: "ladrão, ladrão!". O homem fugiu. Para o apresentador, o alvo seria o seu Rolex. "O cara, alucinado, esmurrava o vidro, puxava a maçaneta e mesmo sem sucesso insistiu por 5 ou 6 segundos", contou em seu microblog. Uma médica foi assaltada no mesmo trecho, minutos depois.

A Polícia Militar afirmou que o efetivo foi reforçado na área.