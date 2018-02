Militares têm aval do TJ para revistar barracos O Tribunal de Justiça do Rio autorizou ontem mais mandados de busca e apreensão coletivos na Vila Cruzeiro, na Penha, e no Complexo do Alemão, ambos na zona norte. A Força de Pacificação, comandada pelo Exército, fez o pedido após descobrir que traficantes vendem entorpecentes nas lajes dos barracos. No mesmo complexo, um cabo foi atingido na cabeça por um disparo acidental da própria arma.