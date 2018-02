Militares elogiam proposta, mas civis fazem críticas As propostas do governo estadual não agradaram plenamente as categorias envolvidas. Para a presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro, as mudanças são insuficientes e, na prática, não vão possibilitar ascensão mais rápida do que aquela que ocorre atualmente. "Já é normal conseguir chegar à segunda classe após 15 anos de carreira. Também pedimos 30 novas vagas na classe especial, não 20."