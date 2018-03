Militar é preso no Rio dirigindo carro roubado O segundo sargento do Exército Leandro Carvalhal Ferreira foi preso em flagrante, na terça-feira, dirigindo um Honda Civic roubado, no bairro de Realengo, no Rio. Ferreira é de um batalhão de Infantaria Paraquedista, que participou da ocupação no Complexo do Alemão em novembro do ano passado. O carro estava com a placa clonada e a documentação era falsa.