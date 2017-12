Militar aposentado é ferido em assalto em Pinheiros

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Na noite de terça-feira, 20, o sargento reformado da Aeronáutica Luiz Gentil de Almeida Filho, 77 anos, ficou ferido na cabeça ao ser vítima de assaltantes na Rua Oscar Freire, próximo à estação Sumaré do Metrô, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Policiais militares da 4ª Companhia do 23º Batalhão, acionados, foram até o local e socorreram a vítima, que continua internada no Hospital das Clínicas, mas já fora de perigo. O militar aposentado afirmou aos policiais que teve uma pistola roubada pelo assaltante que o abordou. Após ouvir dois disparos, caiu e bateu a cabeça no chão.

Confusa, a vítima não sabia explicar se foi baleada de raspão ou se o ferimento foi causado na queda. No hospital, segundo os policiais, os médicos não encontraram nenhum projétil alojado na cabeça de Luiz. O caso será registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.