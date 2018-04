Milicianos têm rede de informantes em delegacias De acordo com as investigações, quatro estruturas criminosas foram descobertas. Uma delas é a Milícia do Afonsinho, que seria liderada por Ricardo Afonso Fernandes, policial militar da reserva e parente do inspetor Christiano Gaspar Fernandes, até ontem chefe de investigação da 22.ª Delegacia da Penha, bairro onde fica uma das favelas controladas pela milícia, a Kelson"s. A delegada titular da DP, Márcia Beck, foi detida ontem depois de flagrada informando Christiano sobre a operação. Ambos foram agraciados com medalhas pelo chefe da Polícia Civil, Allan Turnowski .