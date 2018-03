Milicianos são suspeitos de matar cabo do Bope A Polícia Civil do Rio investiga se o cabo do Bope Alessandro Costa Lopes do Nascimento, de 32 anos, foi morto por milicianos de Campo Grande, zona oeste do Rio, na noite do réveillon. Ele e um primo de 37 estavam em um bar e foram alvejados por homens que chegaram de carro. Os dois morreram na hora. A polícia também investiga o assassinato de um PM em Irajá, na zona norte, executado após ser assaltado.