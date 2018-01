Milhões de carros devem passar nas rodovias de SP no carnaval

Cerca de 2 milhões de veículos devem circular pelas estradas do interior e do litoral do Estado de São Paulo nos cinco dias do feriado de carnaval.

Por isso, a Secretaria dos Transportes do Estado montou um esquema especial que conta com mais de 6 mil homens, além de equipamentos como telefones para pronto atendimento e viaturas para garantir segurança e conforto aos usuários dos 22 mil quilômetros de rodovias estaduais.

De acordo com a pasta, esse é o feriado com maior movimento nas rodovias. As estradas que dão acesso ao litoral são as mais procuradas. Conforme planejado, as três gavetas dos atracadouros da travessia Santos Guarujá estão em pleno funcionamento para os usuários durante o carnaval.

Os horários de maior pico de tráfego devem ser das 16h de sexta-feira, 12, às 2 horas do sábado, 13, e das 7h às 18h, do sábado, 13. Na volta, o horário mais movimentado deve ocorrer das 12h de terça, 16, às 2h de quarta, 17, e das 7h às 14h de quarta, 17.