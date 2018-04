Milhares vão às ruas na festa de 458 anos de SP Milhares de pessoas comemoraram o aniversário de 458 anos de São Paulo participando de atrações pela cidade. As atividades começaram logo cedo, às 9h, com o World Bike Tour. Cerca de 8 mil pessoas participaram da largada na Ponte Octavio Frias de Oliveira, na zona sul. De manhã, houve a distribuição do tradicional bolo de aniversário da cidade, no Bexiga, no centro.