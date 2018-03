Microempresário é estrangulado em apartamento no centro de SP

SÃO PAULO - Um microempresário de 39 anos foi encontrado com os pés amarrados e enforcado com o cabo de um fone de ouvido em seu apartamento na tarde de quarta-feira, 29, nos Campos Elísios, região central de São Paulo. A polícia procura dois homens que chegaram com ele à residência na noite de terça-feira, 28, e saíram algumas horas depois com o Honda Civic prata da vítima. Além do veículo, a dupla roubou dinheiro, um notebook, equipamentos eletrônicos e roupas.

Ildeu Mendes era dono da Rental Fox, que aluga equipamentos de áudio e vídeo para profissionais, e o escritório funcionava no seu próprio apartamento, no sexto andar do condomínio localizado na Rua Eduardo Prado.

O zelador disse à polícia que viu Ildeu chegando ao prédio com os dois suspeitos às 22 horas de terça-feira, carregando pacotes de pizza. O trio subiu para o apartamento e, por volta da meia-noite, os dois homens saíram com o carro da vítima.

No dia seguinte, o zelador achou uma sacola com equipamentos da Rental Fox na escadaria de serviço e tentou avisar o microempresário, mas como não houve resposta ele chamou a polícia. Por volta das 18 horas, os militares entraram no apartamento e encontraram Ildeu caído no chão, com os pés amarrados e o cabo do fone de ouvido enrolado no pescoço. O local estava revirado.

O circuito interno de segurança gravou o momento em que os três subiram ao apartamento pelo elevador e quando os dois suspeitos desceram à garagem, usando a escada de serviço. O caso foi registrado no 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).