Micro-ônibus sem freios atropela cinco na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Um micro-ônibus desgovernado atropelou cinco pessoas e atingiu três carros na noite desse sábado, 31, na zona norte da capital. O veículo só parou ao colidir no muro de uma casa e o dono do coletivo não soube dizer as causas do acidente.

Após encerrar o expediente, o motorista do micro-ônibus havia estacionado o veículo na rua Adolfo Lazzari, no Jardim Princesa, zona norte da cidade, por volta das 19h. Meia hora depois, o coletivo desceu a rua sem freios e atropelou cinco pessoas, informou a Secretaria de Segurança Pública.

As vítimas foram socorridas por viaturas dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aos hospitais do Mandaqui, do Tatuapé e São Camilo, onde permaneceram em observação. O micro-ônibus também bateu em um Kadett preto, uma Saveiro prata e uma Zafira branca.

O motorista do ônibus, de 47 anos, afirmou desconhecer problemas no veículo e a Polícia Civil solicitou perícia no local para investigar os motivos do acidente. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) como colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.