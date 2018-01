Micro-ônibus bate em poste e deixa 11 feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Onze pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Mateo Bei, altura do número 2.550, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, no começo da manhã desta quinta-feira, 5. O acidente ocorreu por volta das 5h30, quando um micro-ônibus desgovernado bateu em um poste da via.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), quatro feridos foram socorridos pelos bombeiros e outros sete pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados para hospitais da região.

Perseguição

Uma perseguição policial provocou um acidente na Radial Leste, no começo da manhã desta quinta. Um carro que fugia da Polícia Militar bateu em outro veículo, na Radial Leste, na altura da Rua Alvará Ramos. Três faixas ficaram interditadas até as 6h30. O caso foi registrado no 8ºDP.