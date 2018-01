Michel Teló vai comandar virada de ano na Avenida Paulista

SÃO PAULO - O cantor sertanejo Michel Teló vai comandar a virada de ano na Avenida Paulista. A festa de Réveillon organizada pela Prefeitura também terá a participação do grupo de pagode Art Popular, da banda adolescente Strike, da bateria da escola de samba Mocidade Alegre e dos quatro finalistas do programa da TV Globo The Voice Brasil: Danilo Reis e Rafael, Kim Lirio, Lui Medeiros e Romero Ribeiro.

Por escolha do público, a banda independente Gin compõe a lista de atrações e abre o evento, às 19h30 do dia 31. A programação será comandada neste ano pelo ator e cantor Fiuk e pela apresentadora Adriana Colin. Os dois farão, ao lado de Teló, a tradicional contagem regressiva para a meia-noite.

Segundo os organizadores, a queima de fogos terá efeitos especiais e canhões de luz, e consumirá 100 mil fogos de artifício, além de milhares de bombas coloridas e de papel laminado. A expectativa é de que a festa termine só depois das 2h do dia 1.º de janeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem quiser participar deve prestar atenção aos itens vetados pela polícia: não será permitida, por exemplo, a entrada com objetos cortantes, como canivetes, garrafas e latas em geral, guarda-chuvas com pontas, buzina, fogos de artifício e spray de espuma. A segurança do evento será assegurada por 1,2 mil policiais militares e 450 seguranças particulares.

A estrutura montada para atender a população inclui 80 pontos de alimentação, 11 postos médicos e cerca de 500 banheiros químicos. Em função dos diversos bloqueios que serão feitos no trânsito local, a recomendação é para que as pessoas utilizem o transporte público. Para atender a demanda, o Metrô funcionará até as 2h.