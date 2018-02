As chuvas do fim de semana fizeram subir para 156 o número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais - as últimas foram Pirapora e Manga. O último boletim da Defesa Civil aponta que 1,5 milhão de pessoas foram afetadas de alguma forma pelos temporais. Desde que começou o período de chuvas no Estado, em outubro, 38 mil pessoas ficaram desalojadas e outras 4,6 mil, desabrigadas.