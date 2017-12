MG tem 15 mortos desde outubro Temporais que castigaram boa parte de Minas Gerais causaram a morte de quatro pessoas no domingo em diferentes regiões do Estado. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), desde o início do período chuvoso, em outubro, 15 pessoas morreram e 23 municípios mineiros já decretaram situação de emergência ou calamidade pública. As últimas mortes foram registradas em Governador Valadares e Itanhomi, no Vale do Rio Doce, e em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro. Os temporais também deixaram 563 desalojados e 139 desabrigados. / M.P.