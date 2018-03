MG restringe venda de serpentina metalizada O Procon de Minas Gerais proibiu a venda no Estado de canhões de serpentina, confete e papel metalizados que não tenham explicações sobre o uso. Já o Ministério Público proibiu o uso de produtos metalizados perto da rede elétrica. As medidas saíram após acidente em Bandeira do Sul, em que uma serpentina metalizada teria provocado um curto-circuito na rede elétrica. Quinze pessoas morreram.