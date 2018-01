O México solicitou a extradição do produtor de televisão americano Bruce Beresford-Redman, acusado de matar sua mulher, a brasileira Mônica Beresford-Redman, de 43 anos, em Cancún. O crime foi em abril. O americano, ex-produtor do programa Survivor, voltou para os Estados Unidos em maio, embora as autoridades mexicanas tenham confiscado seu passaporte.