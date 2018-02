Mexicano é acusado de esquartejar brasileira Um mexicano foi preso na Cidade do México acusado de assassinar a brasileira Christiana Arre Verri, de 57 anos. No sábado, a vítima foi encontrada esquartejada em malas e bolsas no bairro de San Miguel Chapultepec. Após a identificação de Christiana, a polícia chegou a Miguel Ángel Grijalva Vázquez, de 47 anos, que mantinha um relacionamento com a vítima.