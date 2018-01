'Meu pai me matriculou, mas nunca fui'

Josinete Maria dos Santos tem 39 anos e nunca frequentou a escola, apesar de trabalhar como ambulante na frente de uma. Não sabe ler nem escrever e o máximo que aprendeu foi diferenciar as cédulas de real, essencial para o trabalho que executa diariamente há pelo menos uma década.

Natural de Limoeiro de Anadia, a 110 km de Maceió, ela lamenta não ter estudado, mas já se resignou com a situação. "Tinha de ser assim mesmo", conforma-se.

Para pegar o ônibus de casa para o trabalho, Josinete se guia pelos números dos coletivos. "Não sei ler o destino", diz. "Meu pai chegou a me matricular na escola, quando eu era criança, mas nunca fui."

Alagoas é o Estado que tem o maior índice de analfabetismo no País, de acordo com os dados do Pnad 2012:1 em cada 5 habitantes (21,8%) de 15 anos ou mais não sabe ler nem escrever no Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com medo de assaltos, muitos estudantes deixaram de frequentar as aulas em boa parte das escolas do Centro Educacional de Pesquisa Aplicada (Cepa), o maior complexo educacional da América Latina.

Por isso, muitos colégios extinguiram o período noturno, fazendo com que o lugar mais pareça uma cidade fantasma depois das 18h. É o caso da escola Estadual Maria José Loureiro, localizada na frente da Secretaria de Educação, que funciona no complexo. Desde 2010, não há mais aulas à noite. "Um dos motivos do sumiço dos alunos foi a violência", conta a diretora, Juliana Ferreira.

Trabalho braçal. José da Silva Santos, de 35 anos, deixou de estudar quando tinha 12. Na época, o motivo não foi a criminalidade. Como não era um aluno exemplar, foi transferido para uma casa de ressocialização para jovens em Palmeira dos Índios, no agreste alagoano. Voltou a Maceió aos 20 anos, porque a unidade não aceitava maiores de idade.

Ao chegar, não quis mais saber de estudar. Preferiu enfrentar o trabalho braçal. Seu sonho? "Ter uma vida digna e dar educação para meu filho, quando tiver um", planeja. "Eu me arrependo de não ter continuado os estudos, não quero que meu filho repita a minha história."