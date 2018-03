A cantora francesa Berry pisou na quarta-feira passada em São Paulo pela primeira vez. Ela participou dos eventos comemorativos da Semana da Francofonia, comemorada com shows e apresentações de artistas franceses, canadenses e africanos. Berry apresentou-se no Sesc Vila Mariana na quinta-feira e se assustou com o tamanho de São Paulo. "Não sabia que era tão grande", afirmou. A cantora disse que gostou da cidade - e, principalmente, das churrascarias.

Impressões. É minha primeira vez aqui em São Paulo, mas sempre foi um grande sonho estar aqui. E estou gostando muito. Na França, todo mundo é obcecado pelo Brasil, fascinado pelas cores, pelo futebol. E São Paulo é muito diferente disso tudo. É uma cidade muito interessante.

Tamanho. Eu acabo de vir dos Estados Unidos, e só quando cheguei a São Paulo que percebi que, meu Deus, aqui é maior que Nova York! E eu só fui descobrir isso quando estávamos dirigindo ontem (quarta-feira) à noite...

Restaurantes. Fui em uma churrascaria que gostei muito de conhecer. É um bufê que você pode pedir o que quiser e, ao mesmo tempo, a comida é maravilhosa. Na França, normalmente a comida é ruim nos restaurantes onde você pode comer quanto quiser. Mas aqui é sensacional.