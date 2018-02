Metroviários reclamam do 'Zorra Total'

Para o sindicato - que protocolou o pedido na sede da emissora, no Brooklin, zona sul - o quadro que faz piada com mulheres em um vagão lotado de metrô incita a violência sexual contra as mulheres no transporte público. Como base para o protesto, é citado o primeiro caso de estupro em um trem do metrô paulistano, registrado neste ano.

"O quadro banaliza, de forma sarcástica, a situação de violência a que estão expostas as milhares de usuárias de metrô todos os dias", dizem os metroviários.

Falha. Uma falha de sinalização de portas em dois trens da Linha 4-Amarela do Metrô, que estavam nas Estações Paulista e Pinheiros, fez as composições circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada das 16h25 às 17h09 de ontem.

Na manhã da última segunda-feira, uma pane no sistema que controla os trens fez com que toda a linha ficasse fechada por quatro horas e tumultuou a vida dos passageiros.