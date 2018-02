Metroviários desistem de fazer greve hoje Os metroviários de São Paulo decidiram, às 19h42 de ontem, acatar a sugestão da Justiça e não realizar a greve programada para hoje. Com isso, o Metrô funcionará normalmente. A paralisação foi remarcada para o dia 24, uma quarta-feira, caso as negociações com a empresa não avancem. A votação ocorreu em uma assembleia na sede da entidade, no bairro do Tatuapé, zona leste.