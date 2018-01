Metroviários decidem manter greve

Atualizado às 20h10

SÃO PAULO - A greve do Metrô continua na capital paulista e a categoria deve realizar piquetes na manhã deste domingo, 8, assim como nos três últimos dias. A decisão sobre o futuro da greve será dada apenas no domingo, às 14h, após julgamento no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) sobre a legalidade da paralisação.

Os metroviários se reuniram no fim da tarde deste sábado, 7, na sede do sindicato, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. "Hoje está todo mundo cansado por causa dos piquetes e por isso nem todos puderam comparecer. Mas amanhã isso aqui vai lotar", afirmou Altino de Melo Prazeres Júnior, presidente do sindicato.

Ele citou o apoio de diversas categorias à greve, como o Movimento Passe Livre (MPL) e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), além das centrais sindicais.

Altino disse ainda que pretende enviar uma carta à presidente Dilma para que ela pressione o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), a negociar com os metroviários. "Quando tem um impasse que tem uma repercussão nacional, faz parte dos governos tentar achar uma solução. Acho que está na hora de o governo Dilma entrar, conversar com o Alckmin, fazer uma proposta que dê para a categoria aceitar para que a gente saia desse impasse", emendou.