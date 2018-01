Metroviários confirmam greve a partir desta quinta

Atualizada às 21h54

SÃO PAULO - A uma semana da abertura da Copa do Mundo, na Arena Corinthians, em São Paulo, os metroviários decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, a partir da madrugada desta quinta-feira, 4. Em assembleia realizada no noite desta quarta no Sindicato dos Metroviários, 2 mil trabalhadores deliberaram pela paralisação. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vão parar. O rodízio de veículos foi suspenso.

Segundo o Metrô, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu uma liminar à empresa a fim de garantir 100% de operação da rede nos horários de pico e 70% no restante do dia. A multa por descumprimento da decisão judicial é de R$ 100 mil por dia. Em uma rede social, a estatal criticou a decisão dos metroviários. “O Metrô repudia a greve decretada pelo Sindicato dos Metroviários, que só prejudica os usuários e a população de São Paulo”, disse a empresa aos usuários.

A Delegacia Regional do Trabalho (DRT) marcou audiência de conciliação para as 10 horas com sindicalistas e o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Outra reunião será realizada às 15h no TRT.

