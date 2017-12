SÃO PAULO - O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu nesta quinta-feira, 14, entrar em estado de greve. A categoria cobra nova proposta de reajuste salarial e afirma que, após três reuniões com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), as reivindicações não foram atendidas.

Os trabalhadores pedem aumento de 17%, além da reintegração dos demitidos na greve de 2014, enquanto a empresa oferece reajuste de 7,21%.

A próxima assembleia da categoria será no dia 20, quando eles poderão votar se paralisam ou não as atividades. Procurado, o Metrô informou que mantém as negociações abertas.