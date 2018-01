'Metrópole/Cidades' estreia no Twitter

SÃO PAULO - O caderno Metrópole/Cidades do Estado e o canal São Paulo do estadão.com.br estreiam nesta terça-feira, 27, no Twitter. Os usuários que seguirem o perfil @metropole_oesp irão receber as últimas notícias de São Paulo e os destaques da cobertura diária, selecionados pelos repórteres das equipes do jornal online e impresso. As melhores reportagens, serviços e dicas sobre a cidade que circulam na internet também terão espaço na página.

Criado em 2006, o Twitter é uma ferramenta simples que une milhões de usuários espalhados pelo mundo através de mensagens de apenas 140 caracteres, que podem ser publicadas pela internet ou celular. Diversas autoridades, personalidades e órgãos públicos têm usado seus perfis no site para anúncios em primeira mão e contato direto com o público.

No País, a febre da rede social é recente, mas não para de crescer. Pesquisa do Instituto QualiBest divulgada em novembro do ano passado apontava que nove em cada dez internautas do País já conheciam ou tinham ouvido falar da ferramenta.

O estadão.com.br possui um Twitter para cada editoria -- o primeiro perfil estreou em outubro de 2007. As informações postadas em cada um dos 18 perfis do site seguem a lógica de edição jornalística: não há ferramentas para "twittar" automaticamente. O objetivo é que se tenha sempre as notícias mais quentes e relevantes, abrindo caminho para a interação entre jornalistas e leitores.

Para acompanhar a editoria no Twitter, acesse: http://www.twitter.com/metropole_oesp.