Metrô vai subir para R$ 3,40, diz sindicato Em carta aberta à população de São Paulo - e em meio a uma campanha salarial que caminha para nova greve -, o Sindicato dos Metroviários disse que a passagem do Metrô vai ser reajustada para R$ 3,40 no dia 1.º. A informação, segundo os sindicalistas, vem circulando no Metrô desde fevereiro. O índice de reajuste, por esse valor, ficaria em 13,3% - maior do que a inflação acumulada desde fevereiro do ano passado, que foi de 8,9%.