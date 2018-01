Metrô terá esquema especial para parada gay

A Linha 2-Verde do Metrô operará em caráter especial neste domingo, 6, devido a realização da 14ª Parada do Orgulho Gay, que acontece na Avenida Paulista. Os passageiros terão à disposição mais nove trens no pico da manhã e 13 no pico da tarde.

Além do aumento no número de trens, o Metrô terá um esquema especial de segurança nas estações de maior movimento: Paraíso, Brigadeiro, Trianon-MASP, Consolação, República e Sé.

Em razão do evento, a estação República terá os acessos para a Avenida Ipiranga e para a Praça da República fechados do meio-dia até o final do evento.

Mais de 3,5 milhões de pessoas devem comparecer a Parada do Orgulho GLBT 2010. A concentração será no vão livre do MASP, seguindo em passeata pela Avenida Paulista e Rua da Consolação até a Praça Roosevelt.