Metrô terá esquema de segurança para a Parada Gay

A Linha 2-Verde do Metrô vai funcionar em caráter especial amanhã, em virtude da realização da 14ª Parada do Orgulho Gay, que acontece na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Os passageiros terão a mais nove trens no pico da manhã e 13 no horário da tarde.

Além do aumento no número de trens, o Metrô terá um esquema especial de segurança nas estações de maior movimento: Paraíso, Brigadeiro, Trianon-MASP, Consolação, República e Sé.

Em razão do evento, a estação República terá os acessos para a Avenida Ipiranga e para a Praça da República fechados do meio-dia até o final da Parada Gay.

Mais de 3,5 milhões de pessoas devem comparecer ao evento. A concentração será no vão livre do Masp, seguindo em passeata pela Avenida Paulista e Rua da Consolação até a Praça Roosevelt.