Metrô tem novo problema na manhã desta sexta-feira

São Paulo, 16 - Uma falha em uma porta de um dos vagões do trem da Linha 1-Azul do metrô atrapalhou a viagem dos passageiros na manhã desta sexta-feira, 16. O problema foi detectado na Estação Armênia, onde a composição ficou parada por 10 minutos.

Segundo o Metrô, uma porta de um dos vagões apresentou falha às 7h43 e os passageiros foram transferidos para outros vagões da mesma composição. A unidade com problema foi totalmente esvaziada. Por causa da falha, os trens da linha circularam com velocidade reduzida durante a operação.

O Metrô afirma que o problema foi resolvido em 10 minutos e não afetou a circulação dos trens pela manhã.

Falhas. As panes na circulação de trens do metrô e da CPTM tem se tornado frequentes. Só neste ano, pelo menos 8 falhas afetaram o transporte dos paulistanos. Na última quarta-feira, 165 mil pessoas foram prejudicadas por problemas em vagões do metrô pela manhã. No mesmo dia, à noite, outro interrupção atrapalhou a circulação dos trens.