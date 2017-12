As linhas 2 - Verde e 3 - Vermelha do Metrô operam com velocidade reduzida na manhã deste domingo, 26. O motivo, de acordo com a Companhia, é a chuva.

A linha Vermelha tem redução de velocidade entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé desde às 10h30, de acordo com a empresa. Já a linha Verde reduziu a velocidade a partir das 11h, entre as estações Vila Prudente e Chácara Klabin.