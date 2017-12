Metrô tem falha e trens da Linha-3 Vermelha param por 30 minutos

SÃO PAULO - Usuários da Linha 3-Vermelha do Metrô tiveram problemas na tarde deste sábado, 31. Por causa de uma falha que parou a circulação, passageiros desceram dos vagões e caminharam pela passarela de emergência após ficarem parados por cerca de 30 minutos na Estação Tatuapé.

A confusão começou quando um trem, que seguia no sentido Corinthians-Itaquera, apresentou uma falha no sistema de tração por volta das 16h. O trem que vinha atrás, com velocidade reduzida, precisou parar e esperar que o da frente fosse removido para uma área de estacionamento, que fica próximo à Estação Penha. Por causa da demora, os usuários acionaram a porta de emergência e abandonaram o vagão.

Segundo a assessoria do Metrô, funcionários da Estação Tatuapé foram ao encontro dos passageiros para pedir que eles retornassem ao vagão. Por causa da presença de pessoas na passarela de emergência, a via precisou ser desenergizada. O trem voltou a funcionar às 16h30. Quinze minutos depois já não havia reflexo no sistema da companhia, de acordo com a assessoria.

A falha na Linha 3-Vermelha foi registrada pelo novo serviço #EstadãoMetrôSP, que estreou neste sábado, 31. A nova ferramenta traz informações sobre a situação em tempo real das linhas de Metrô. Por meio de tweets de passageiros, dá para saber se há problemas em alguma estação, lotação nas plataformas ou se as viagens estão tranquilas. É uma parceria do novo estadao.com.br com o Twitter.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A foto abaixo foi enviada pelo usuário do Metrô João Carlos Cardoso (@joaocarloscs):