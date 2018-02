Metrô tem coleta de lixo eletrônico A Estação Tucuruvi do Metrô, na zona norte, abriu ontem um posto de recolhimento de lixo eletrônico, para o qual podem ser levados aparelhos e materiais eletrônicos sem uso, como computadores e telefones celulares antigos. Em apoio ao Dia Nacional do Consumidor Consciente, a entrega do lixo eletrônico poderá ser feita diariamente, das 6h às 18h, até 26 de outubro.