Metrô: Tamanduateí e Vila Prudente até as 21h A partir de amanhã, as Estações Tamanduateí e Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô, funcionarão das 4h40 às 21h. Até hoje, as paradas inauguradas entre agosto e setembro do ano passado ficarão abertas entre 8h e 17h. Com a mudança, os usuários serão atendidos nos horários de pico. Depois da ampliação do horário, o serviço Ponte Orca entre as Estações Tamanduateí e Sacomã será desativado. A medida foi anunciada ontem e ainda não há previsão para o funcionamento até a meia-noite.