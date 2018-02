Metrô sofre pane e trem é evacuado na Linha 1-Azul

Um trem do Metrô de São Paulo apresentou problemas no início da noite deste sábado, 9, e teve que ser evacuado na Linha 1-Azul.

Por quase meia hora, a ocorrência levou a um maior intervalo entre as composições no sentido Tucuruvi. Uma passageira reclamou pelo Twitter: "A Estação São Joaquim está lotada, com mais gente chegando e nada de metrô." Minutos depois, publicou outro desabafo no microblog: "Já passaram cinco trens para o Jabaquara e nenhum para o Tucuruvi. Quem resolverá o problema?"

De acordo com o Metrô, a composição teve um defeito de tração quando estava na plataforma da Estação Paraíso, sentido Tucuruvi, por volta das 19h21. Esse trem, segundo a empresa, "seguiu com velocidade reduzida até a Estação Vergueiro, onde os usuários foram desembarcados pelos funcionários e encaminhados para a composição seguinte".

A circulação naquele sentido só foi normalizada às 19h48. Outro internauta que estava na Linha 1-Azul tuitou a respeito do problema: "Trem parado há um tempão no túnel por causa de problema." O Metrô disse que os passageiros "foram informados pelo sistema de som das estações, trens e no site da empresa".

O trem defeituoso foi recolhido para manutenção no estacionamento de composições perto da Estação Sé.