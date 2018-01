Metrô restringe embarque e passageiros enfrentam filas e lentidão

SÃO PAULO - Os usuários do Metrô enfrentaram filas e lentidão no início da noite desta quarta-feira, 22. Agentes restringiram o fluxo de pessoas nas estações da Linha 3-Vermelha, para evitar aglomerações.

A lentidão na Linha 3-Vermelha começou por volta das 15h50 horas, quando um equipamento que controla a parada dos trens foi danificado na Estação Artur Alvim. Os autores do ato de vandalismo não foram encontrados e o problema só foi resolvido às 17h40.

Por causa do dano, os trens passaram a operar em velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. No horário de pico, com o fluxo maior de pessoas, as estações ficaram lotadas e a passagem de usuários às plataformas teve de ser controlado pelos agentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Metrô, a medida é de segurança, para evitar aglomerações de pessoas.