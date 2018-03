Metrô registra nova pane no horário de pico Uma falha na Linha 1-Azul do Metrô prejudicou os usuários do sistema às 17h30 de ontem, horário de maior movimento na rede. A companhia informou que houve um problema em um equipamento no trecho entre as Estações São Bento e Sé. Por causa disso, os trens circularam até o início da noite com velocidade reduzida e com um maior tempo de parada. Passageiros relataram que as composições chegaram a ficar dez minutos paradas, sem ar-condicionado. As estações da Linha 1-Azul ficaram lotadas durante o pico da tarde.