Metrô reembolsa valores pagos pelos passageiros durante reajuste da tarifa

SÃO PAULO - A Companhia do Metropolitano (Metrô) informou que os passageiros que pagaram tarifa com aumento entre os dias 8 e 10 de janeiro já podem solicitar reembolso no caso do uso dos cartões Bilhete Fidelidade e de Lazer, tanto no Metrô quanto na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O aumento foi suspenso pela Justiça após já ter entrado em vigor. O Metrô voltou ao valor da tarifa anterior somente depois de receber a notificação.

A diferença será disponibilizada no próprio cartão do usuário, com créditos equivalentes ao valor de viagens. Para ser reembolsado, o usuário deverá utilizar os equipamentos de consulta de saldo e recarga ou as máquinas de venda de crédito do Bilhete Único, disponíveis nas estações do Metrô.

O Metrô destaca que, ao inserir o cartão em um desses equipamentos, a pessoa deve aguardar por alguns segundos até que uma mensagem na tela da máquina confirme o crédito de reembolso.

Por exemplo, o usuário do cartão Fidelidade, que entre 8 e 10 de janeiro pagou R$ 0,60 a mais pelo bilhete com oito viagens, terá devolvido em seu cartão o valor de R$ 3,80, o equivalente a uma viagem.

O Metrô disse que as devoluções em créditos vão variar de acordo com o bilhete usado.

Veja como vai funcionar o reembolso:

• Bilhete Fidelidade com 8 viagens: pagou R$ 0,60 a mais pelo bilhete com oito viagens. Terá creditado o valor equivalente a uma nova viagem (R$ 3,80);

• Bilhete Fidelidade com 20 viagens: pagou R$ 2,00 a mais pelo bilhete com 20 viagens. Terá creditado o valor equivalente a uma nova viagem (R$ 3,80);

• Bilhete Fidelidade com 50 viagens: pagou R$ 8,50 a mais pelo bilhete com 50 viagens. Terá creditado o valor equivalente a três novas viagens (R$ 11,40);

• Bilhete Lazer 10: pagou R$ 2,30 a mais pelo bilhete que dá direito a 10 viagens. Terá creditado o valor equivalente a uma nova viagem (R$ 3,80).