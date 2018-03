Metrô recebe autorização para construir monotrilhos nas zonas leste e sul

Com isso, a empresa controlada pelo governo do Estado fica autorizada a tocar as obras em determinados pontos dos traçados dos dois ramais. É o caso do percurso entre as futuras Estações Congonhas, ao lado do aeroporto, e Morumbi, na Marginal do Pinheiros, na Linha 17, totalizando cerca de 10,3 km. No caso da Linha 15, os trechos autorizados somam 11 km. Eles ficam entre as futuras Estações Oratório e Fazenda da Juta.