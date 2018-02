Metrô paulistano vai receber músicos de rua internacionais

Pela segunda vez, algumas estações de metrô vão servir de palco para apresentação de artistas de rua no Festival Internacional de Músicos de Metrô.

Dos dias 22 a 26, usuários de nove estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5- Lilás poderão conferir solos, duos e trios. Serão 18 atrações, incluindo as de Barcelona, Berlim, Londres, Montreal, Moscou, Nova York e Paris.

O idealizador do Red Bull Sounderground, Marcelo Beraldo, explica que a ideia surgiu em 2006, durante passagem pelo metrô de Nova York.

Em 2009, ele passou quatro meses visitando os maiores metrôs do mundo para observar melhor os músicos de rua. "Ao longo da viagem, conheci alguns e recebi algumas indicações."

Segundo Beraldo, alguns músicos enviaram vídeos de apresentações feitas na rua. Para ele, esse é o maior festival do mundo, por atingir 4 milhões de pessoas em um dia.

Estilos como rock, jazz, chorinho, MPB e música erudita serão algumas das opções disponíveis nos quatro dias de festival.

A cantora Bárbara Marques, de 27 anos, participará do projeto pela primeira vez, mas se apresenta em estações há um ano. "É muito bom ter um projeto como esse, que não deixa a cultura restrita."

Cultura. Os músicos - também conhecidos como buskers em várias cidades - só poderão usar baterias elétricas e amplificadores de baixa potência. Para Bárbara, a diferença é que nos Estados Unidos e em países da Europa as intervenções em plataformas do metrô são mais comuns. "No Brasil, essa cultura está ficando mais forte agora e o projeto incentiva isso."

Serviço

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICOS DE METRÔ: DE 22 A 26 DE OUTUBRO, DAS 12H ÀS 14H E DAS 16H ÀS 18H.

NAS ESTAÇÕES ANA ROSA, PALMEIRAS-BARRA FUNDA, BRÁS, LUZ, PINHEIROS, REPÚBLICA, SACOMÃ, SÉ E VILA MADALENA.

