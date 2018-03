Metrô: novas estações têm horário ampliado

O governo do Estado ampliou o horário de operação das Estações Tamanduateí e Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô. A partir de hoje, funcionarão das 8h30 às 17 horas, também aos sábados, domingos e feriados. Até ontem, as duas paradas ficavam abertas das 9 horas às 16h30, só em dias úteis.

O Metrô chama esse período de operação assistida - quando as composições e os equipamentos das estações passam por testes e, por isso, o transporte de passageiros é gratuito. Mas o usuário tem de pagar passagem se quiser seguir para outras estações ou fazer baldeação para a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O movimento estimado para a Estação Tamanduateí é de 70 mil usuários por dia. São moradores da região do Ipiranga, na zona sul, e principalmente passageiros que circulam nos trens da CPTM entre as Estações Luz, no centro, e Rio Grande da Serra, no ABC paulista - essa linha transporta atualmente, em média, 337 mil passageiros por dia útil; 20 mil deles na integração com o metrô.

Das 4h40 às 8h30 e das 17 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, os passageiros poderão transitar entre as Estações Tamanduateí e Sacomã com os micro-ônibus da Ponte Orca, desde que apresentem a senha de comprovação do pagamento da tarifa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para a Linha 4-Amarela, a previsão é ampliar o horário de funcionamento no fim do ano, com a inauguração das Estações Butantã e Pinheiros.